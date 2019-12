Italiaanse minister van Onderwijs stapt op wegens gebrek aan geld

Maar weinigen geloofden dat Fioramonti, een oud-professor economie, de stap echt zou zetten, maar nu de begroting voor 2020 vastligt en de gevraagde middelen niet vrijgemaakt zijn, heeft de onderwijsminister de daad bij het woord gevoegd. ,,Het zou niemand mogen verbazen dat een minister zijn woord houdt’’, aldus Fioramonti, die wel zegt de regering in het parlement nog te blijven steunen. Of de ‘klimaatlessen’, die Fioramonti in november met veel bombarie presenteerde nog doorgaan, is nu ook de vraag. De oud-minister, die jongeren in september nog opriep toch vooral mee te doen aan de klimaatspijbelacties, wilde kinderen op scholen in de laagste klassen via sprookje en verhaaltjes leren hoe groot de menselijke invloed is op het klimaat. Oudere kinderen zouden onderwijs krijgen over de meer technische gevolgen van klimaatverandering. Op de middelbare scholen zouden de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in het lespakket worden opgenomen.