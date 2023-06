Italiaanse mariniers maken einde aan kaping vrachtschip

Steenrijke Finse snelheids­dui­vel krijgt bekeuring van 121.000 euro

Een van de rijkste mannen van Finland heeft een bekeuring voor te hard rijden gekregen van 121.000 euro, meldt de Finse krant Nya Aland. Hij reed 82 kilometer per uur op een plek waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is. Ook is zijn rijbewijs tien dagen ingenomen.