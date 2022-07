Italiaanse kustwacht redt honderden vluchtelingen van vissersboot

Het is een druk weekend in de Straat van Sicilië, het deel van de Middellandse Zee dat Italië van Noord-Afrika scheidt. Op zo’n 124 mijl van de Zuid-Italiaanse regio’s Calabrië en Sicilië heeft de Italiaanse kustwacht zondagochtend bijna zevenhonderd migranten van een op drift geraakte vissersboot gered, een deel daarvan is uit het water gevist. Ook heeft de kustwacht vijf lichamen geborgen. De Italiaanse kustwacht kreeg hulp van een vrachtschip dat in de buurt was. De migranten zijn overgebracht naar opvangcentra in heel Zuid-Italië.

De uren ervoor waren al zestien boten van verschillende formaten, met aan boord in totaal 522 migranten, aangekomen op het zuidelijker gelegen Lampedusa. De schepen zijn vertrokken uit Libië en Tunesië en de meesten hebben op eigen kracht de kust van Lampedusa bereikt. Het gros van de opvarenden is afkomstig uit landen ten zuiden van de Sahara, maar er zaten volgens de Italiaanse autoriteiten ook Afghanen en Pakistanen op de bootjes.

Tweede golf boten van het weekend

Dat was inmiddels al de tweede golf bootjes van het weekend, want ook in de nacht van vrijdag op zaterdag waren er al dertien boten met in totaal zo’n 350 bootvluchtelingen aan boord aangekomen op Lampedusa. De kalme zee en het mooie weer zijn de ideale omstandigheden om de oversteek te wagen. Zelfs in een kleine rubberboot, zoals vier Tunesiërs, waaronder een kind, afgelopen vrijdagavond deden.

In de uren na de aankomst van de rubberboot onderschepte de kustwacht nog eens twaalf boten die onderweg waren naar het piepkleine eiland. Vrijwel alle boten, vaak niet langer dan een meter of zes, zijn vertrokken vanuit Djerba in Tunesië, de meeste opvarenden waren dan ook Tunesiërs of Marokkanen.

Volgens lokale media gaat de stroom bootjes ook zondag overdag nog door. De afgelopen uren hebben nog eens vijf boten met in totaal 86 migranten Lampedusa bereikt.

Opvangcentrum migranten overvol

Alle bijna duizend migranten zijn overgebracht naar het opvangcentrum op Lampedusa. Op dit moment zitten er bijna 1300 migranten in de ‘hotspot’ op het eiland, vier keer de maximale capaciteit van het opvangcentrum. Er is plaats voor 350 mensen.

Voor Matteo Salvini, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en leider van de rechts-populistische partij Lega, is de stroom bootjes op Lampedusa nu al inzet van de verkiezingen. ,,Op 25 september kunnen de Italianen weer kiezen en dan keren veiligheid, moed en controle van de grenzen weer terug.”

