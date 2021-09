Italiaanse justitie onderzoekt ontvoering van enige overlevende kabelbaanramp

Het Openbaar Ministerie van de Italiaanse stad Pavia heeft een onderzoek ingesteld naar de ontvoering van de 6-jarige Eitan Biran. Het Italiaans-Israëlische jongetje is de enige overlevende van de ramp met de kabelbaan bij het Lago Maggiore dit voorjaar. Dit weekend is hij door zijn opa, de vader van zijn moeder, met een privévliegtuig naar Israël gebracht.

Zoals afgesproken met de kinderrechter haalde opa Shmuel Peleg zijn kleinzoon Eitan gisteren op voor een gezellig dagje samen. Maar in plaats van naar de speeltuin vloog opa zijn kleinzoon met een privéjet naar Israël.

Op 23 mei van dit jaar verloor Eitan zijn beide ouders, zijn broertje en zijn overgrootouders bij het ongeluk met de kabelbaan in Mottarone bij het Lago Maggiore in Noord-Italië. In totaal kwamen bij het ongeluk veertien mensen om het leven, Eitan overleefde als enige de ramp. Na een lange periode in het ziekenhuis, werd hij door de kinderrechter toevertrouwd aan de zus van zijn vader, Aya Biran Nirko. Eitans tante woont met haar man in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Pavia. Voor het tragische ongeval ging het jongetje al met zijn twee neefjes naar dezelfde school.

Het was de expliciete wens van Amit Biran, Eitans vader, dat zijn kinderen in Italië zouden opgroeien, aldus Biran Nirko. De familie van Eitans moeder Tal in Israël was het daar echter niet mee eens. Volgens hen was de Joodse identiteit voor haar heel belangrijk, een identiteit die door het verblijf in Italië langzaam zou verwateren.

Thuis

Toch leek de Israëlische familie zich te hebben neergelegd bij de beslissing van de Italiaanse kinderrechter. Tot gistermiddag. Toen opa Shmuel en Eitan niet op de afgesproken tijd op de stoep stonden, sloeg de familie in Pavia alarm. Op dat moment bevond het jongetje zich zeer waarschijnlijk al in Tel Aviv. De bevestiging van Eitans vertrek kreeg zijn Italiaanse familie via een bericht uit Israël: ’Het kind is weer thuis.’

Het Openbaar Ministerie in Pavia is een onderzoek gestart naar internationale kinderontvoering. ,,Er is geen sprake van ontvoering”, zei Eitans tante Gali Peleg tegen een Israëlisch radiostation. ,,We hebben dit gedaan voor Eitans bestwil. Hij was uitzinnig van vreugde toen hij ons zag en zei: eindelijk ben ik in Israël.”

Verbijsterd

Volgens advocaat Armando Simbari is de familie in Pavia verbijsterd. ,,We zijn passieve toeschouwers en slachtoffers van een ernstig feit”, zegt hij tegen La Stampa. ,,Opa heeft van de geregelde ontmoetingen geprofiteerd om een regelrechte flitsactie voor te bereiden.”

In de Joodse gemeenschap in Milaan is geschokt gereageerd op de ontvoering. ,,De familie in Israël heeft de zaak willen forceren”, zegt voorzitter Milo Hasbani tegen Corriere della Sera. Hasbani heeft geregeld contact met Aya Biran Nirko in Pavia. ,,De familie overlegt met de Italiaanse autoriteiten wat de mogelijkheden zijn.”

