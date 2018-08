Italiaanse hacker (25) mag borg van 750.000 dollar in Bitcoin betalen

De Italiaan Martin Marsich (25) werd op 8 augustus gearresteerd op de luchthaven van San Fransisco, terwijl hij onderweg was naar Servië. Hij had zowel een Italiaans als Servisch paspoort bij zich en zijn laatste bekende woning is in de Italiaanse stad Udine. Hij wordt ervan beschuldigd een gigantische hack te hebben gepleegd bij het populaire computerbedrijf Electronic Arts (EA) in Bay Are. Daarmee kon hij bij de accounts van 25.000 klanten die het voetbalvideospel FIFA speelden, zo meldt een Amerikaans techblog.



Volgens de aanklagers gebruikte hij die gegevens om in-game-valuta - tegoed waarmee spelers extra's kunnen kopen in het spel - te verkrijgen. Van daaruit verkocht hij naar verluidt de accounts op websites van zwarte markten. Electronic Arts beweert dat de acties van Marsich hen 324.000 dollar heeft gekost.