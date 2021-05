Italiaanse boot aangevallen door Turkse vissers

Ten noordoosten van Cyprus is vanochtend een Italiaanse vissersboot geramd door tien Turkse collega’s. Het is het tweede incident met Italiaanse vissers op de Middellandse Zee in korte tijd. Vorige week werd een Italiaanse boot beschoten door de Libische kustwacht.

De Italiaanse vissersboot Michele Giacalone is vanochtend in internationale wateren op zo’n 27 zeemijl voor de kust van Syrië aangevallen door tien Turkse vissers. De Italianen vissen in het oosten van de Middellandse Zee op zeldzame rode garnalen. De Turken sneden de Italianen eerst de pas af, bekogelden hen met stenen en ramden vervolgens het schip. Ook probeerden enkele Turkse vissers aan boord te komen, om de Italianen te dwingen hun netten op te halen en het gebied te verlaten. „We hebben al eerder te maken gehad met geweld tegen onze schepen”, zegt Luciano Giacalone, de reder van het schip, tegen de Italiaanse krant La Repubblica. „Maar nooit van deze omvang.”

Het incident voor de kust van Syrië is het tweede in ruim een week tijd. Op 3 mei werd hetzelfde schip, samen met nog zeven Italiaanse vissersschepen, voor de kust van het Libische Benghazi aangevallen door de Libische kustwacht. De Michele Giacalone werd geënterd door de militairen en een ander schip werd beschoten, waarbij een visser lichtgewond raakte. Hoewel de Italiaanse vissers zich in internationale wateren bevonden, op ruim 40 zeemijl van de kust, claimen de Libiërs het gebied als hun territoriale wateren.

Al jaren resulteert dit in gewelddadige conflicten tussen Italiaanse vissers en de Libische autoriteiten. Eerder al werden vissers door de Libiërs gegijzeld. Het incident vorige week was reden voor reder Giacalone elders op de Middellandse Zee te gaan vissen, maar ook daar stuiten de Italianen dus op weerstand. „Er is onderhand een oorlog gaande tegen onze vissersboten.” Hij doet een beroep op de Italiaanse regering in gesprek te gaan met de Libiërs. „Ze moeten er alles aan doen, zodat wij normaal ons werk kunnen doen.”

