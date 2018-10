Italiaans parlement stemt in met omstreden begrotingsplannen

Zowel de Italiaanse Tweede Kamer als de Senaat stemden gisteravond in met het zogeheten 'economisch en financieel document' waar de regering stelt meer geld te willen lenen om in de economie te pompen. Dat moet lagere belastingen, een lagere pensioenleeftijd en hogere uitkeringen mogelijk maken. De coalitieregering van de rechts-populistische Lega en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) is van plan meer schulden te maken, omdat daarmee de economie zou worden vlotgetrokken. Dit is fel omstreden omdat de Italiaanse staat al een buitensporig grote schuldenlast heeft. Die heeft een omvang van circa 133 procent van het bruto binnenlands product (Nederland bijna 57 procent).

Eenmalig

Op zich is een hoge staatsschuld geen probleem. Japan zit bijvoorbeeld boven de 200 procent en in de VS loopt de schuld ook hard op. Het probleem bij Italië is dat de economie al jaren nauwelijks groeit. De regering hoopt met de extra uitgaven die groei aan te zwengelen. Grote kans dat dat inderdaad gebeurt, denkt Maartje Wijffelaars, econoom bij de Rabobank. ,,Maar dat effect is eenmalig. En juist die lage groei is structureel.''



De EU dringt er al jaren op aan dat Rome zijn schuldenberg kleiner maakt. Het economisch en financieel document moet voor maandag ter goedkeuring bij de Europese Commissie liggen.