‘Israëlische soldaten doden Palestijnse tiener’

Volgens een verklaring van het ziekenhuis in de stad Qalqiliya stierf de scholier Nidal Saleem nadat hij in de rug was geschoten. Twee andere mensen werden behandeld voor schotwonden, voegde het eraan toe. In een verklaring liet het Israëlische leger weten dat soldaten schoten op verdachten die explosieven naar Israëlische soldaten hadden gegooid. De soldaten waren in het gebied op zoek naar mensen die vuurwerk afvuurden op Israëlische voertuigen die rondreden in de buurt van Azzun. Volgens de verklaring is het Israëlische leger op de hoogte van gewonden, maar er wordt niet gesproken over dodelijke slachtoffers.