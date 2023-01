Israëlische premier ontslaat veroordeelde minister en plaatsvervanger na uitspraak hooggerechtshof

Netanyahu ontsloeg de 63-jarige Deri met ‘groot verdriet, een bezwaard hart en het slechtst mogelijke gevoel’, hoorde The Times of Israel hem zeggen. Het ontslag gaat volgens de krant over 48 uur in. Intussen moet Netanyahu plaatsvervangers vinden voor de functies van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. De premier beloofde een ‘legale manier’ te vinden waardoor de leider van de ultraorthodoxe Shas-partij de staat Israël kan blijven dienen.

Ondanks die belofte werd Deri op 29 december weer benoemd tot minister. Daarvoor had de Knesset een wet aangepast die bepaalde dat iemand geen minister kan worden na een veroordeling in de zeven voorgaande jaren. Het parlement veranderde dat in ‘een veroordeling tot een effectieve gevangenisstraf’, waarvan geen sprake was bij de laatste veroordeling van Deri. Hij kreeg vorig jaar na de deal met justitie een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens belastingfraude maar werd in 1999 wél veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar, wegens fraude en omkoping, waardoor hij een strafblad heeft.