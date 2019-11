Israëlische premier Netanyahu officieel aangeklaagd om corruptie

Netanyahu wordt aangeklaagd wegens fraude, corruptie, omkoping en bedrog. Aanklager Avichai Mandelblit wilde de aanklacht formaliseren voordat een derde verkiezing dit jaar wordt aangekondigd. De premier weerspreekt alle aantijgingen.

Zolang Netanyahu premier van Israël is, kan hij niet worden veroordeeld. Momenteel is hij demissionair premier, in afwachting van een nieuwe regering. Zowel Netanyahu als zijn politieke tegenstander Benny Gantz zijn er niet in geslaagd om een coalitie te vormen.

Netanyahu, die de afgelopen tien jaar aan de macht was (in totaal dertien jaar), heeft zijn politieke macht zien afnemen nu hij geconfronteerd wordt met de beschuldigingen van corruptie. Gantz, een voormalige militaire commandant, heeft beloofd niet in een regering te dienen onder een premier met strafrechtelijke aanklachten aan zijn broek.

Volledig scherm Benjamin Netanyahu © AFP

Wederdiensten

Vorig jaar al deed de Israëlische politie de aanbeveling Netanyahu in staat van beschuldiging te stellen in minstens twee mogelijke corruptiezaken. In wat heet ‘zaak 1000' wordt de premier verdacht van het veelvuldig aannemen van cadeaus in ruil voor wederdiensten. De Amerikaans-Israëlische Hollywoodproducent Arnon Milchan - bekend van de kaskraker Pretty Woman - en de Australische miljardair James Packer zouden Netanyahu sigaren, champagne, kleding en juwelen ter waarde van 228.000 euro hebben geschonken in ruil voor politieke gunsten.

Netanyahu’s politieke rivaal Yaïr Lapid, leider van centrumpartij Kulanu, is een kroongetuige. In ‘zaak 2000' wordt de premier ervan verdacht met de uitgever van Israëls grootste krant te hebben onderhandeld over positieve media-aandacht. In ruil hiervoor zou de premier een concurrerende krant benadelen. Van deze gesprekken zijn in het geheim opnamen gemaakt door Netanyahu’s voormalige stafchef, die in ruil voor strafvermindering zou willen getuigen.

Negen levens