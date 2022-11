Israëlische premier feliciteert Netanyahu met verkiezingszege

De Israëlische verkiezingsautoriteiten maakten donderdag bekend dat de partij van Netanyahu en verwante conservatieve partijen een meerderheid in het parlement hebben behaald. Het rechtse religieuze kamp van Netanyahu won 64 van de 120 zetels, één minder dan in de laatste prognose, maar voldoende voor een terugkeer van Netanyahu als premier.

Netanyahu’s Likoed-partij wordt de grootste partij in het parlement, met 32 afgevaardigden. Het blok van vertrekkend premier Lapid bleef op 51 zetels steken, zijn partij Yesh Atid werd tweede met 24 zetels.

Netanyahu (73) is meerdere keren premier geweest, de laatste keer tot juni vorig jaar en in totaal meer dan vijftien jaar. Daarmee is hij de langstzittende regeringsleider in de geschiedenis van Israël. Hij is ook al jaren verwikkeld in meerdere corruptiezaken.

Het was de vijfde keer in nog geen vier jaar dat de Israëliërs een nieuw parlement konden kiezen, nadat de zittende coalitie eerder dit jaar haar nipte meerderheid in het parlement verloor en er niet in slaagde die terug te krijgen.

Later donderdag ging het luchtalarm af in drie plaatsen in het zuiden van Israël in de buurt van de Gazastrook. Het Israëlische leger meldde dat vier raketten werden afgevuurd vanuit Gaza. Eén werd onderschept, drie andere ontploften volgens de Israëliërs ,,binnen de Gazastrook”. Het ging om de eerste raketten die vanuit de Gazastrook werden afgevuurd sinds begin augustus, toen Israël raketten van de Palestijnse Islamitische Jihad beantwoordde met luchtaanvallen. Dat conflict duurde drie dagen.