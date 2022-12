Israëlische luchtmacht valt weer doelen aan in Gaza

met Video Zeker 21 doden, waarvan 10 kinderen, door enorme brand in vluchtelin­gen­kamp Gaza

Een brand in een gebouw in de Gazastrook heeft aan zeker 21 mensen het leven gekost. Een ziekenhuisdirecteur zegt tegen de BBC dat onder de doden tien kinderen zijn en het dodental nog verder kan oplopen. Het vuur woedde in het vluchtelingenkamp Jabalia, enkele kilometers ten noorden van Gaza-stad.

