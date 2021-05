Israël zet aanvallen Gaza voort in vijfde nacht van beschietingen. Netanyahu: ‘Dit is nog niet voorbij’

UPDATEHet geweld tussen Israël en de Palestijnen houdt ook in de nacht van vrijdag op zaterdag aan. Het is de vijfde nacht op rij dat er over en weer geschoten wordt. In een videoboodschap waarschuwt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat Hamas ,,een zeer hoge prijs zal betalen’’.

De Palestijnse Rode Halve Maan meldt dat er inmiddels in totaal bijna 1900 gewonden zijn gevallen op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en in de Gazastrook. Volgens Palestijnse bronnen zijn bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de Gazastrook zeker zes doden gevallen, onder wie kinderen. Het Israëlische leger had daarop desgevraagd nog geen commentaar tegenover persbureau Reuters.

Aan de grens met Libanon, waar het ook onrustig is vanwege demonstraties en waar vandaan donderdag raketten op Israël werden afgeschoten, is een tweede demonstrant overleden na te zijn geraakt door Israëlisch geweervuur.

In totaal zouden er al meer dan 120 personen, onder wie een dertigtal kinderen, zijn omgekomen als gevolg van Israëlische luchtaanvallen. In Israël zijn tot dusver acht doden gevallen nadat Palestijnse militanten vanuit Gaza zo’n 2.000 raketten hebben afgeschoten.

Volledig scherm Vanuit het door Hamas gedomineerde Gaza worden ook zaterdagnacht raketten afgevuurd op Israëlische doelen. © AFP

Eerder op vrijdag bracht de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een videoverklaring uit waarin hij verklaarde dat Hamas ,,een zeer hoge prijs zou betalen’’ voor de raketbeschietingen en aanvallen op het land. ,,Ik zei dat we Hamas en de andere terroristische organisaties heel hard zouden aanvallen - en dat is precies wat we doen’’, aldus Netanyahu. ,,In de afgelopen 24 uur hebben we ondergrondse doelen aangevallen. Hamas dacht dat het zich daar zou kunnen verbergen, maar dat is onmogelijk.’’

Internationale leiders roepen al de hele week op tot een wapenstilstand. De Franse president Emmanuel Macron sprak vrijdag nog met Netanyahu. De Israëlische premier sprak zijn waardering uit voor Macron, Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Boris Johnson en andere leiders voor hun steun aan Israël tijdens het aanhoudende conflict. Egypte leidt de onderhandelingen, maar geen van beide kanten lijkt momenteel bereid de wapens neer te leggen.

Raketten vanuit Syrië

Vrijdag werden vanuit Syrië drie raketten afgevuurd op buurland Israël. Volgens het Israëlische leger is een daarvan in Syrië neergekomen. Waar de andere twee terecht zijn gekomen is niet bekend. Volgens persbureau AFP volgden de raketbeschietingen op een conflict bij de Libanees-Israëlische grens, waarbij een strijder van de sjiitische beweging Hezbollah werd gedood door het leger van Israël. Hezbollah is ook aanwezig in het zuiden van Syrië, waar de raketten vandaan kwamen.

Het is al de hele dag onrustig in Israël waar mensen protesteren tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Ook in Jordanië wordt geprotesteerd tegen het Israëlische handelen. Gisteren werden er ook al raketten vanuit Libanon op Israël afgevuurd.

De aanvallen hebben te maken met het opgelaaide conflict tussen de Palestijnse Hamas en het Israëlische leger rond de Gazastrook. De spanningen liepen afgelopen week hoog op na rellen in Oost-Jeruzalem vanwege de uitzetting van Palestijnen om plaats te maken voor Joodse kolonisten. Het leidde tot felle protesten bij de al-Aqsamoskee en beschietingen over en weer tussen strijders van onder meer de beweging Hamas in Gaza en de Israëlische strijdkrachten.

Marokko stuurt hulpgoederen naar Palestijnen

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft vrijdag opgedragen zo snel mogelijk 40 ton aan hulpgoederen naar de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever te sturen. De hulp bestaat onder meer uit voedsel, medicijnen en dekens. Ze zullen worden vervoerd met militaire vliegtuigen, meldt het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Marokko heeft ,,de gewelddadigheden begaan in bezette Palestijnse gebieden’’ veroordeeld en benadrukt dat het land voorstander is van een tweestatenoplossing. In december besloot het Noord-Afrikaanse moslimland na bemiddeling van de Verenigde Staten de betrekkingen met Israël te normaliseren. De VS zouden in ruil daarvoor de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara erkennen.