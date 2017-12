Israël houdt controversiële Palestijnse activiste (17) langer vast

De rechter verwijt het tienermeisje 'provocerend gedrag', meldt het Belgische Nieuwsblad. Op sociale media werd kort na de bekendmaking van het nieuws opgeroepen om berichten over de vrijlating van het tienermeisje te versturen naar het officiële twitteraccount van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De vader van Ahed, de prominente Palestijnse verzetsstrijder Bassem Tamimi, deed gisteren zijn zegje in een artikel op Newsweek. Hierin beweerde hij dat zijn dochter volledig in haar recht stond, omdat de soldaten over de muur van hun achtertuin waren gesprongen en zich zonder toestemming op het grondgebied van de Tamimi-familie bevonden.



,,Een paar dagen later deed het leger middenin de nacht een inval in ons huis en nam het Ahed mee'', zei Tamimi. ,,Ze is een sterk en dapper meisje en ik ben trots op haar vastberadenheid, maar toen ik haar in de Israëlische militaire rechtbank zag zitten, voelde ik me machteloos [...]. Het doet me heel erg pijn om te zien dat mijn prachtige dochter gevangengenomen is door een rechtbank die Palestijnen mensonwaardig behandelt.''