Israël: Griekse tanker niet betrokken bij milieuramp

Zweedse geologen vinden meteoriet van 14 kilo: ‘Uniek object’

23 februari Zweedse geologen hebben een meteoriet gevonden van bijna veertien kilo. Het gaat vermoedelijk om het grootste overgebleven deel van een ruimterots die in november van vorig jaar insloeg. Toen maakten veel mensen in Zweden melding van een vuurbal in de lucht.