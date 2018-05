Islamitische Staat eist aanslag Luik op

,,De dader is een soldaat van Islamitische Staat en heeft geluisterd naar onze oproep om landen van de coalitie tegen IS aan te vallen'', aldus Amaq, het persbureau van IS.



IS eist vaak aanslagen op, ook als de daders in werkelijkheid geen enkele band met de organisatie hebben. Het is dus niet zeker of de 31-jarige dader Benjamin H. daadwerkelijk banden had met het terreurnetwerk.



Het Belgische Openbaar Ministerie bestempelde de schietpartij vandaag als een terroristische daad. Benjamin H. riep onder andere meerdere keren 'Allahu Akbar' ('Allah is groot').