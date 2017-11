IS na offensief van twee maanden verdreven uit Deir ez-Zor

New York gaat 57 kruispunten beveiligen uit angst voor nieuwe aanslag

0:38 Uit angst voor een nieuwe aanslag zullen 57 kruispunten in New York extra beveiligd worden met afzettingen. Dat heeft de burgemeester van New York, Bill de Blasio, laten weten. Dinsdag reed een man in Manhattan in op wandelaars en fietsers waarbij acht mensen om het leven kwamen.