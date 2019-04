IS-leider al-Baghdadi voor het eerst in vijf jaar te zien op videobeelden

Abu Bakr al-Baghdadi, leider van terreurorganisatie Islamitische Staat, is voor het eerst in vijf jaar te zien op videobeelden. De video werd via de app Telegram verspreid door Al-Furqan, het persagentschap van IS. In juli 2014 was al-Baghdadi voor het laatst te zien op videobeelden. Vorige zomer publiceerde IS wel nog een speech van de leider.

De achttien minuten durende video toont al-Baghdadi en anderen in een informeel gesprek. De gezichten van de andere aanwezigen werden geblurd. De leider heeft het over een oorlog tegen ‘kruisvaarders’ en zegt dat de strijd in de Syrische stad Baghouz voorbij is. Dat geeft aan dat het gesprek vrij recent werd gefilmd. Op 23 maart werd de stad immers bevrijd uit de handen van IS. Volgens grafiek aan het begin van de video dateren de beelden van begin april.

In de video prijst al-Baghdadi de aanslagplegers van Sri Lanka en noemt hij hun daden wraak voor Baghouz. Dat meldt Rita Katz, directeur van SITE Intelligence Group, op Twitter. Zijn woorden zijn te horen in combinatie met beelden van de aanslag en de terroristen in Sri Lanka. Mogelijk werd deze audio dus pas na het gesprek toegevoegd.

De IS-leider is ook positief over Abu Walid al-Sahrawi, leider van IS in de Sahara-regio en uitte zijn lof over de man en zijn aanvallen op Franse strijdkrachten en hun bondgenoten.

Al-Baghdadi zegt in het gesprek ook dat zijn organisatie wraak zal nemen voor de militanten die vermoord en opgesloten werden. Islamitische Staat heeft al 92 operaties uitgevoerd in acht landen “uit wraak voor hun broeders in Shaam”, een benaming voor de regio van de Levant.