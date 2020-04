Is het coronavirus de nagel aan de doodskist van populisten?

Dagboek Italië Als het virus straks verslagen is, wacht de strijd met de maffia

2 april Italiaanse kinderen mogen toch niet buitenspelen, het is zuur maar ze moeten nog even doorbijten. Nu de nieuwe besmettingen blijven dalen is het zaak nog even vol te houden, zei premier Conte woensdagavond. ‘Anders is het allemaal voor niks geweest’. Ondertussen duikt er ook een andere, bijna, onzichtbare vijand op. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.