IS claimt aanslag New York, maar levert geen bewijs

,,Een van de soldaten van Islamitische Staat heeft kruisvaarders aangevallen in een straat in New York”, staat volgens SITE in het artikel, waarmee de terreurgroep verwijst naar Sayfullo Saipov, een Oezbeek die in 2010 in de Verenigde Staten aankwam en volgens de New Yorkse politie “namens IS” handelde.



,,Bij de gratie van Allah, zorgde de operatie voor angst in het Amerika van de kruisvaarders door hen te dwingen de veiligheidsmaatregelen te verhogen en de regels voor immigranten in Amerika te versterken”, zo gaat het verder.



Bij de kleine vrachtwagen waarmee Saipov acht mensen doodde in New York vonden speurders een geschreven boodschap waarin hij trouw zweert aan Islamitische Staat. De 29-jarige dader vroeg ook een vlag van IS op te hangen in zijn ziekenhuiskamer.