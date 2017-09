Irma laat spoor van vernieling achter op Cuba

Er zijn vooralsnog geen officiële gegevens van de autoriteiten in Havana over slachtoffers op Cuba. Het land gaat er prat op dat het een adequaat functionerende rampenorganisatie heeft. Diverse buitenlandse media melden dat tot dusverre in het hele Caribische gebied ruim twintig doden zijn gevallen.

Direct nadat het ergste voorbij was, kwam het Cubaanse leger in actie om de op veel plekken uitgevallen stroomvoorziening weer op gang te brengen en de wegen langs de kust vrij van rotzooi te maken. Veel huizen in de kuststrook zijn hun dak kwijt. Volgens The Guardian zijn alleen al in de stad Santa Clara 39 huizen onder het natuurgeweld ingestort.