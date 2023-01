Iraniër die echtgenote (17) onthoofdde krijgt slechts acht jaar cel, nadat haar ouders hem ‘vergeven’

Oud-top­man van casinobe­drijf Suncity krijgt 18 jaar cel in Macau

Oud-topman Alvin Chau van casinobedrijf Suncity Group is in Macau veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf vanwege illegale gokactiviteiten, waarvoor hij in november 2021 al werd gearresteerd. Volgens de rechter was een stevige gevangenisstraf nodig omdat de zaak ‘een groot negatief effect op de samenleving’ had.

6:56