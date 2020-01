Iran voert luchtaanval uit op Amerikaans-Iraakse legerbasis

De luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad en andere doelen in het land zijn getroffen door meerdere raketten. Dat bevestigen het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Defensie. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft volgens Amerikaanse media de verantwoordelijkheid voor het raketvuur opgeëist.

De basis in de westelijke provincie Anbar wordt gebruikt door Amerikaanse en Iraakse troepen. Bij het Iraanse raketvuur zijn geen gewonden gevallen, meldt een woordvoerder van de Amerikaanse regering. Hoe groot de materiële schade is, is onbekend.

Het Pentagon schrijft in een verklaring dat ‘Iran meer dan tien ballistische raketten heeft afgevuurd op doelen in Irak’. De luchtmachtbasis in Ain al-Asad in het land is tot twee keer toe getroffen. Ook de bases in Camp Taji, niet ver van Bagdad, en een Amerikaanse basis in Koerdisch gebied in Noord-Irak zijn onder vuur genomen.

Iran heeft wraak gezworen voor de Amerikaanse raketaanval, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani het belangrijkste dodelijke slachtoffer was.

De Verenigde Staten zeiden eerder dinsdag al te verwachten dat Iran binnenkort een vergeldingsactie uitvoert voor het doden van Soleimani. Dat heeft de minister van Defensie Mark Esper dinsdag gezegd. ,,Als het zo ver is, dan zijn wij klaar om daar gepast op te reageren”, aldus Esper.

Kort na het bekend worden van de beschietingen daalden de beurzen in de Verenigde Staten en Japan met ruim een procent. De Amerikaanse olieprijs steeg met meer dan 4 procent tot net iets boven 65 dollar per vat.

De Libanese zender al-Mayadeen TV zender meldt ook een ontploffing in de Koerdische stad Erbil. Onduidelijk is nog of er een verband is tussen beide incidenten.

Verklaring Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na overleg met Esper en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd dat hij later woensdag bekendmaakt of en welke stappen de VS zal nemen.