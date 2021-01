Iran schendt atoomdeal weer, wil uranium veel meer gaan verrijken

Top-dj in Palestina opgepakt voor technorave op 'begraaf­plaats Mozes': 'Naakte vrouwen op een heilige plek!'

31 december Een belangrijke heilige plek in Palestina was afgelopen weekend het decor van een urenlange technorave. Het omstreden feest leidt tot grote verontwaardiging in het land. Een vooraanstaande vrouwelijke dj is opgepakt op verdenking van het organiseren van het evenement in het met EU-geld opgeknapte heiligdom Nabi Musa. Moslims geloven dat het graf van Mozes zich daar bevindt.