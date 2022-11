Iran reageert op aanhoudende protesten met aanvallen op Koerden in Irak

Iran heeft zondagavond laat aanvallen uitgevoerd op Koerden in Irak, zeggen lokale autoriteiten in de Iraakse stad Erbil. De antiterrorisme-organisatie van Iraaks Koerdistan stelt dat de Iraanse Revolutionaire Garde kantoren van Koerdische partijen in de stad heeft ‘gebombardeerd’. Het is de tweede keer in een week dat zulke aanvallen op doelen in Erbil vanuit Iran plaatsvinden, en ook in eigen land wordt de druk op de Koerden verhoogd.

Onder meer het kantoor van de Democratische Partij van Iraans Koerdistan (PDKI) was, volgens die partij zelf, het doelwit van Iraanse raketten en drones. Iran beschuldigt de Koerden in buurland Irak ervan de protesten in Iran van de afgelopen tijd aan te wakkeren. Het is al weken zeer onrustig in het land. Bij het neerslaan van demonstraties zijn honderden betogers om het leven gekomen en duizenden gearresteerd.

De Verenigde Staten hebben de aanvallen maandagochtend (Nederlandse tijd) veroordeeld. Het land deed dat via een tweet van Centcom, het commandocentrum van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat zich richt op het Midden-Oosten.

Steeds harder optreden

In Iraanse steden waar veel Koerden wonen treden veiligheidstroepen echter steeds harder op. Eerder op zondag meldde de in Noorwegen gevestigde mensenrechtengroep Hengaw dat militaire helikopters leden van de Iraanse Revolutionaire Garde naar de stad Mahabad hadden vervoerd. Ook op geverifieerde video's is een konvooi van militaire voertuigen te zien, met zwaarbewapende troepen. Andere video's lieten het geluid horen van zwaar wapengeweld en gillende mensen. Volgens Hengaw kwamen zeker vier mensen om bij het neerslaan van de protesten daar.

De Revolutionaire Garde erkent zijn troepenmacht in de Koerdische regio in Iran ‘te hebben verstevigd’, maar rept niet over doden. Volgens Iraanse staatsmedia is de rust in het gebied hersteld.

Al maanden protest

De protesten begonnen nadat de 22-jarige Mahsa Amini stierf na haar arrestatie door de Iraanse religieuze politie. Ze zou zich niet aan de kledingregels voor vrouwen in het land hebben gehouden. De betogers zijn woedend over het politiegeweld en eisen meer vrouwenrechten. Ze roepen om het vertrek van het autoritaire sjiitische regime in Iran.

