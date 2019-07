Iran entert Britse olietankers in Straat van Hormuz

Veertig minuten later maakte een andere - in Engeland gevestigde en onder Liberiaanse vlag varende - olietanker een scherpe koerswijziging richting de Iraanse kust. Dat is volgens persbureau Reuters op radarbeelden te zien. Het gaat om het schip genaamd Mesdar dat westwaarts voer door de Straat van Hormuz.



De Iraanse autoriteiten zeiden aanvankelijk niets over deze olietanker, maar de Britse regering sprak al wel over de inbeslagname van twee schepen. De autoriteiten noemen de Iraanse actie ‘onacceptabel’ en zeggen er alles aan te doen de schepen en hun bemanning vrij te krijgen. Buitenlandminister Jeremy Hunt zei dat er vrije zeevaart moet blijven in de Perzische Golf en dat alle schepen er veilig moeten kunnen varen. ,,Ik ben zeer bezorgd door de confiscatie van deze schepen door de Iraanse autoriteiten”, aldus Hunt. De Britse ambassadeur in Teheran is gevraagd contact op te nemen met het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken om opheldering te krijgen.



Later vanavond werd echter bekend, dat de Mesdar voor een tweede keer zijn koers had gewijzigd. In plaats van richting het noorden van Iran, ging het schip weer westwaarts door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse persbureau Tasmin was de Mesdar niet geconfisqueerd maar had de tanker wel een waarschuwing gekregen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat de tanker is tegengehouden om de kapitein te wijzen op het belang van veilig navigeren en inachtneming van de milieuregels. Daarna mocht het schip zijn reis voortzetten.