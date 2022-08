Irakezen trekken zich na dag vol geweld terug uit groene zone van Bagdad na oproep van leider

Grootste aantal bosbranden in Amazone in vijftien jaar

Het aantal bosbranden dat tegelijkertijd in het Braziliaanse Amazonegebied woedt, is in vijftien jaar tijd niet zo groot geweest. Maandag ging het in een tijdsbestek van 24 uur om 3358 verschillende branden, meldt het nationale ruimteonderzoeksinstituut INPE. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als tijdens de meest verwoestende dag in augustus 2019, toen beelden van het brandende regenwoud de hele wereld overgingen.

26 augustus