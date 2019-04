‘Irak wil Europese IS’er berechten in ruil voor miljarden euro's’

Dat melden het Franse persbureau AFP en de Britse krant The Guardian. Volgens die laatste lopen er al een tijdje gesprekken over dit onderwerp tussen Bagdad en Washington. Irak zou direct 10 miljard dollar willen en daarna nog jaarlijks 1 miljard om de gevangenen over te nemen, te berechten en te onderhouden in de gevangenis.

In Koerdische gevangenissen en detentiekampen in Noord-Syrië zitten momenteel zeker tienduizend IS’ers (mannen en vrouwen) en hun kinderen vast. Onder hen ook veel Europeanen. Volgens de Nederlandse inlichtingendiensten verblijven er momenteel 40 Nederlandse jihadisten en zeker 65 kinderen. Dat aantal stijgt waarschijnlijk nog. Koerdische strijdkrachten zijn de baas in de kampen en gevangenissen, ze worden daarbij ondersteund door Amerikaanse troepen. De Koerden, die het kalifaat de laatste klap toebrachten, willen de IS’ers niet berechten en hen ook niet eindeloos onderhouden. Maar de Europese landen willen ‘hun’ IS’ers ook niet terughalen.

Doodstraf

Volgens de Amerikanen lijkt de toestand in de detentiekampen, die de laatste weken meer dan vol zijn gelopen, ‘op een vulkaan'. Er sterven dagelijks kinderen. De IS’ers in de gevangenissen en kampen vrezen voor een overdracht aan Irak. Dat land heeft de afgelopen jaren namelijk al aan een reeks IS’ers de doodstraf opgelegd. Onder vrouwen in de kampen gaan ook verhalen ‘dat ze in Irak in de gevangenis zullen worden verkracht'.