Irak staat in brand: honderden doden en gewonden bij massaprotesten

De protesten begonnen op 1 oktober in de hoofdstad Bagdad. Aanvankelijk waren het relatief kleine en vreedzame demonstraties van veelal jonge mannen, Later breidden ze zich uit naar bloedige onlusten in steden in het zuiden van het land en inmiddels lopen ook kleine kinderen mee, soms zelfs hele gezinnen, opa's en oma's incluis. Irak kent een zeer hoge werkloosheid, de regering is doordrenkt met corruptie en voorzieningen zoals water en elektriciteit zijn bar slecht geregeld.



Aanvankelijk was de woede van de betogers vooral gericht tegen de eigen politieke elite, die volgens de Irakezen ten koste van gewone burgers profiteert van de forse olie-opbrengsten. Inmiddels keren de demonstranten zich steeds meer tegen Iran. Veel Iraakse inwoners vinden dat de macht van hun buurland veel te groot is op de eigen politiek. De regering reageert op haar beurt meedogenloos op de betogers. De politie jaagt demonstranten met waterkanonnen en traangas uiteen en schiet met scherp.



Nieuw aan deze protesten, is de spontaniteit ervan. Grote groepen Irakezen verenigen zich, los van hun religieuze achtergrond of politieke voorkeur. Zeven jaar geleden was dat wel anders. Ook toen laaide het tumult op, onder meer omdat de soennitische minderheid zich benadeeld voelde onder het sjiitische regime, dat na de val van Saddam Hoessein aan de macht kwam. Die onvrede onder de soennieten was koren op de molen van terreurgroep IS, die de soennitische frustraties in haar voordeel gebruikte en zo steun mobiliseerde voor het kalifaat.