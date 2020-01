Irak dient klacht in bij VN en wil Amerikaanse troepen het land uit hebben: ‘Het is tijd dat ze vertrekken’

UpdateHet Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft officiële klachten ingediend bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) en de Veiligheidsraad over de Amerikaanse luchtaanvallen op Iraakse bodem . Door de aanvallen kwamen de Iraanse generaal Qassem Soleimani en verschillende Iraakse militieleiders om het leven. Ook nam het Iraakse parlement een resolutie aan waarin wordt opgeroepen de aanwezigheid van buitenlandse troepen in het land te beëindigen.

De klacht bij de VN gaat over ,,Amerikaanse aanvallen en agressie op Iraakse militaire posities en de moord op Iraakse en geallieerde militaire bevelhebbers op hoog niveau op Iraakse grond", aldus het ministerie in een verklaring.

Het ministerie beschrijft de aanvallen als ,,gevaarlijke schending van Iraakse soevereiniteit en van de voorwaarden over de aanwezigheid van de VS in Irak". Het ministerie roept de Veiligheidsraad op om de aanvallen te veroordelen.

Resolutie

Daarnaast nam het Iraakse parlement vandaag tijdens een buitengewone zitting een resolutie aan waarin de regering wordt opgeroepen haar eerdere verzoek om hulp aan de internationale coalitie die Internationale Staat (IS) bestrijdt in te trekken en de aanwezigheid van buitenlandse troepen in het land te beëindigen. Het parlement eiste ook dat buitenlandse troepen in de toekomst geen gebruik meer mogen maken van het Iraakse luchtruim. Hoewel de Iraakse regering de resoluties van het parlement naast zich neer kan leggen had de Iraakse premier Adel Abdul Mahdi het parlement al opgeroepen om de aanwezigheid van buitenlandse troepen in het land te beëindigen.

Vandaag deed de premier dat opnieuw bij zijn parlementsleden. Volgens Abdul Mahdi zou hij een ontmoeting hebben met de Iraanse generaal Soleimani, maar kwam deze vlak daarvoor om bij een Amerikaanse luchtaanval. De Iraakse premier noemde de dood van de Iraniër en militie-topman Abu Mahdi al-Muhandis politieke moorden. Met de luchtaanvallen zouden de Amerikanen de onderhandelingspositie van Irak ten opzichte van Iran en de verschillende milities hebben aangetast. Zowel Irak als de VS zouden beter af zijn als de Amerikaanse troepen Irak zouden verlaten.

,,Er is niet langer noodzaak voor de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Irak sinds de terreurorganisatie IS is verslagen”, klonk het eerder ook al bij Ammar al-Shibli, een Sjiitisch lid van de parlementaire commissie voor juridische zaken. ,,We hebben onze eigen strijdkrachten die in staat zijn om het land te beschermen.”

Zij aan zij

Ondanks tientallen jaren van vijandschap tussen Iran en de Verenigde Staten vochten de door Iran gesteunde milities en de Amerikaanse troepen zij aan zij tijdens de oorlog van Irak in 2014-2017 tegen IS. Op dit moment verblijven nog ongeveer 5.000 Amerikaanse troepen in Irak, de meesten van hen in een adviserende rol.