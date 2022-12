Iraanse profvoetballer (26) hangt doodstraf boven het hoofd na deelname aan protesten

Opnieuw dreiging rond woning Belgische justitiemi­nis­ter, Nederland­se link onduide­lijk

De woning van de Belgische justitieminister Vincent Van Quickenborne wordt sinds vanmiddag weer stevig beveiligd door de politie. Er zou opnieuw sprake zijn van een dreiging uit het drugsmilieu. Eerder dit jaar werden vier Nederlanders aangehouden die van plan waren om de minister te ontvoeren. Of er nu opnieuw een Nederlandse connectie is, is niet duidelijk.

7 december