Iraanse president wil dat er ‘keihard wordt ingegrepen’ bij vele protesten in het land

Benzine is morgen een cent duurder als gevolg van de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin. Diesel blijft in prijs gelijk. Het kan het begin zijn van forse stijgingen, want de prijs van gas en olie schoot vandaag flink omhoog. Handelaars vrezen een escalatie van de oorlog en een lang conflict.

21 september