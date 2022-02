‘Iraanse opposanten spioneerden voor Saudiërs in Nederland’

In dat land werden vorige week tijdens een rechtszaak achter gesloten deuren drie kopstukken van de Arabisch-Iraanse organisatie schuldig bevonden aan spionage voor de Saudische inlichtingendienst GIP. Argos heeft samen met de Deense publieke omroep DR en de Noorse NRK de gerechtelijke stukken ingezien. De ASMLA heeft in Nederland zeker drie mensen bespioneerd. Een van hen was de Iraans-Nederlandse mensenrechtenactivist Faleh Abdullah Mansouri, blijkt uit de documenten. Ook de in 2017 in Den Haag doodgeschoten ASMLA-oprichter Ahmad Molla Nissi werd in de gaten gehouden. Hij had zich eerder gekeerd tegen Saudische invloed op de ASMLA.

Tegenstanders

Wereldwijd hielden leden van de ASMLA zeker 150 Iraanse vluchtelingen en potentiële tegenstanders van het Saudische bewind in de gaten, aldus Argos. De groepering vecht voor een onafhankelijk Ahwaz in Khuzestan in het zuidwesten van Iran. De link tussen ASMLA en de Saudiërs is al langer bekend.



Twee jaar geleden riep toenmalig minister Stef Blok, toen van Buitenlandse Zaken, de Saudische ambassadeur op het matje. Dat gebeurde nadat Denemarken de drie kopstukken van ASMLA, die nu schuldig zijn bevonden, had opgepakt op verdenking van spionage voor de Saudiërs.



Toen liet Blok weten dat geen aanklacht wegens spionage in Nederland was ingediend. Vorig jaar werd ook duidelijk dat de Iraanse inlichtingendienst Ahwazi-activisten in Nederland laat observeren, waarna een aantal van hen beveiliging kreeg. Ook in België houden de inlichtingendiensten de Iraanse activiteiten in de gaten.