Iraanse olympiër wil gouden medaille veilen voor slachtoffers aardbeving

Ondertussen hebben de mensen die de zware aardbeving overleefden het zwaar te stellen. Omdat veel huizen zijn verwoest, zijn zij genoodzaakt in tenten te wonen en dat valt hen zwaar. ,,We hebben honger. We lijden kou. We zijn dakloos en alleen op deze wereld'', zei een huilende vrouw telefonisch tegen Reuters. Mijn huis is nu een stapel modder en gebroken tegels. Ik heb afgelopen nacht in het park geslapen. Het is koud en ik ben bang.''



Ook klagen mensen over de trage hulpverlening na de ramp, waarbij volgens functionarissen 30.000 huizen schade opliepen. Het aantal slachtoffers staat volgens officiële bronnen op ruim 530, al is de verwachting dat het aantal een stuk hoger ligt.



Een man vertelde vanuit Sarpol-e Zahab dat 34 familieleden de ramp niet hebben overleefd. Zij waren samengekomen vanwege een verjaardag toen de beving het gebied trof. ,,Alle familieleden waren aanwezig, ongeveer vijftig mensen. Maar nu zijn ze bijna allemaal dood'', zei hij. ,,We hebben twee nachten in de kou doorgebracht. Waar is de hulp?''