Iraanse neptoeristen proberen illegaal Het Kanaal over te varen

Volgens de Franse autoriteiten was de motor van de laatste boot kapot gegaan en dreef het vaartuig met migranten in gevaarlijke wateren. Zaterdag onderschepten de Fransen al een boot met zestien migranten aan boord, waaronder twee kinderen. Naar verluidt zijn het vooral Iraniërs die proberen zo illegaal Engeland te bereiken. De afgelopen twee maanden zijn diverse bootjes aangehouden. Volgens de Franse krant Le Figaro hebben minstens honderd Iraniërs geprobeerd naar Engeland te komen dat je vanuit Calais kunt zien liggen, aan de overkant van Het Kanaal. De ogenschijnlijk simpele overtocht is levensgevaarlijk in een van de drukste vaarwegen ter wereld die ook nog eens sterke stromingen kent. De afgelopen weken zijn ook vrouwen met baby’s van boten gehaald, die totaal niet geschikt waren voor de overtocht.

In veel gevallen lijden de migranten aan onderkoeling als ze van het water worden gehaald. Sommigen hebben geprobeerd met een kajak de 33 kilometer naar Engeland over te steken. Een andere groep migranten heeft in de Franse vissershaven Boulogne in november geprobeerd een visserskotter te stelen voor de overtocht. Een Britse politieman vergelijkt de riskante passage met “tijdens het spitsuur te voet een autoweg oversteken”.

Volledig scherm Franse timmerlieden herstellen een boot die vorige maand werd gestolen door migranten. © AFP

