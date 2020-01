Iraanse luchtaanval op Amerikaans-Iraakse legerbasis

interview Foto zwartgebla­kerd kangoeroe­jong schokt wereld: ‘Dit is de bikkelhar­de realiteit’

7 januari Een schokkende foto van een kangoeroejong dat in Australië tevergeefs probeerde te ontsnappen aan een allesvernietigende vuurzee, lijkt illustratief te worden voor het ongekende drama dat het land treft. Het iconische kiekje, dat op sociale media gedeeld werd door Brad Fleet van de lokale krant The Advertiser, toont een zwartgeblakerde ‘springer’ die met gevouwen voorpoten in een prikkeldraadversperring hangt. ,,Het is een herinnering aan een ongekende ramp.’’