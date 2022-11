Iraanse leiders eisen zware straffen voor demonstranten terwijl protesten opnieuw oplaaien

Studenten van een tiental universiteiten, onder andere in de noordelijke steden Rasht en Amol, hielden vandaag protesten. Daarbij scandeerden ze “dood aan de dictator”, een verwijzing naar de hoogste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Volgens het activistische persbureau HRANA zijn zaterdag 318 demonstranten omgekomen bij de protesten, onder wie 49 minderjarigen. 38 Leden van de veiligheidstroepen kwamen om het leven. De demonstraties gingen de dag erop nog steeds door in veel steden.

Volgens mensenrechtenorganisatie Hengaw openden veiligheidstroepen in de Koerdische stad Marivan het vuur op een menigte die zich had verzameld na de begrafenis van Nasrin Ghaderi, om te protesteren tegen haar dood. De vrouw stierf zaterdag, nadat ze tijdens een demonstratie in Teheran zware slagen op haar hoofd had gekregen door de veiligheidstroepen. Een officier van justitie verklaarde tegenover staatsmedia dat Ghaderi een hartprobleem had en is overleden aan ‘vergiftiging’, zonder verder in detail te treden.

Iraniërs in het hele land de straat op

In Iran is het sinds medio september erg onrustig na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar haar niet afdoende zou hebben bedekt. Volgens haar ouders stierf ze als gevolg van slagen op haar hoofd terwijl ze in hechtenis zat. Een lijkschouwer bracht haar dood in verband met medische aandoeningen uit het verleden.

In de weken daarna gingen Iraniërs in het hele land de straat op voor vrouwenrechten, vrijheid en mensenrechten. Bij de confrontaties met de politie zijn volgens mensenrechtenorganisaties honderden mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn opgepakt. Ondanks waarschuwingen van de Revolutionaire Garde gaan de protesten door.

Taraneh Alidoosti, onder meer bekend van haar rol in de met een Oscar bekroonde film The Salesman, blijft de protesten voor vrouwenrechten in haar land openlijk steunen. Ze zei zondag Iran niet te zullen verlaten en bereid te zijn ‘een prijs te betalen’ om haar rechten te kunnen verdedigen. Verschillende mensen uit de Iraanse filmsector zijn al opgepakt vanwege hun openlijke steun aan de protesten.