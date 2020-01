Iraanse ambassadeur: ‘Europa zegt veel, maar doet niets’

,,De Europeanen zeggen veel maar doen niets. Als zij echt vinden dat het akkoord overeind moet blijven, moet dat in daadkracht worden omgezet’’, aldus Alireza Kazema Abadi. De bewuste overeenkomst stamt uit 2015 en voorziet in opheffing van alle sancties tegen Iran in ruil voor een streng toezicht op zijn kernprogramma. Dit om te voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Kazema Abadi beklaagt er zich ook over dat Europa veel te weinig doet om de Amerikaanse sancties tegen Iran te verzachten. ,,We hebben altijd aan onze verplichtingen voldaan’’, zegt de ambassadeur. Een conclusie die werd bevestigd door internationale controleurs van het Atoomagentschap (IAEA). ,,En toen Trump eruit stapte hebben we lang gewacht met het opschorten van bepaalde verplichtingen uit het verdrag. In de hoop dat het alsnog goed zou komen.’’

Europa te gevoelig

Volgens de diplomaat is Europa te gevoelig voor dreigementen van Trump dat Europese bedrijven worden gestraft als zij toch zaken doen met Iran. ,,Als je niet wilt dat je steeds wordt weggeduwd dan moet je sterker worden. Dan loop je nog wel eens een bloedneus op maar je wordt wel onafhankelijker’’, zegt Kazema Abadi.



Nadat de VS na het aantreden van president Donald Trump uit het akkoord was gestapt omdat de deal ‘slecht’ was en Iran de zaak zou bedriegen, heeft hij weer strafmaatregelen uitgevaardigd. Deze week kondigde Trump nog een extra pakket sancties aan. ,,De Amerikaanse president houdt alleen van nemen, niet van geven. Dan kun je in de politiek niet tot zaken komen’’, zegt de diplomaat. Daarom zou Europa te hulp moeten schieten. ,,Hoe gespannen de situatie ook is, er altijd ruimte voor overleg. We zijn niet uit de deal gestapt omdat we er over in gesprek willen blijven.’’