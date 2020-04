Iraakse jezidi (15) doodgestoken in Duitsland, dader gearresteerd

Een 15-jarige jongen is gisteravond in de buurt van het Duitse Hannover (Nedersaksen) neergestoken op zijn fiets. Hij raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Getuigen wisten de dader, volgens de politie een 29-jarige Duitse staatsburger, te overmeesteren en droegen hem over aan agenten.

Hij zit vast op verdenking van doodslag en maakte bij zijn arrestatie een verwarde indruk, luidt het in een gemeenschappelijke verklaring van politie en justitie. De verdachte legde volgens hen nog geen verklaring af over zijn motief voor de aanval met dodelijke afloop. Die vond omstreeks 21.45 uur plaats in het centrum van Celle, een stad met ruim 68.000 inwoners ten noordoosten van Hannover.

Volgens getuigen viel de verdachte het slachtoffer ‘uit het niets’ aan nadat hij zich daarvoor had opgehouden bij de ingang van een woning in de Bahnhofstrasse, vlak bij het station. De tiener woonde in de stad en was afkomstig uit Irak, verklaarde de politie die aanvankelijk niets wilde loslaten over het slachtoffer.

Volgens een Duitse actiegroep, opgericht na de massamoord door IS in 2014 en 2015 op jezidi’s in Noord-Irak, is het slachtoffer een jezidi-jongen en gaat het om Arkan Hussein Kjo uit Borek. ,,Hij kon ontsnappen aan de genocide, niet aan zijn moordenaar", schrijft actiegroep Eziden Weltweit in een bericht op sociale media met een foto van het slachtoffer.

,,Een racistisch motief kan niet worden uitgesloten ook al leek de dader in de war’’, schrijft Antira Info Hamburg, een informatieportaal over racistische mobilisaties en bedreigingen voor vluchtelingen in de Duitse havenstad ‘en iets verder’. ,,We wachten op meer informatie en kijken toe.’’

Vreemdelingenhaat

Anderhalve maand geleden schoot een 43-jarige Duitser nog negen mensen met een migratieachtergrond dood in twee shishabars in Hanau bij Frankfurt. Daarna schoot deze Tobias Rathjen zijn 72-jarige moeder dood en vervolgens zichzelf. Justitie bestempelt hem als extreemrechtse schutter die handelde uit vreemdelingenhaat. Die haat bleek volgens het federale Openbaar Ministerie uit de inhoud van de website van de vermeende schutter.