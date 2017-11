Iraaks stel met baby in opbergruimte vrachtwagen aangetroffen in België

Vader met kinderen en in stukken gesneden lijk moeder in opslagbox

20:20 De stank die uit een opslagruimte in Kansas City, in de Amerikaanse staat Missouri, kwam leidde agenten eind oktober naar het ontzielde lichaam van Jessica Monteiro Rey. De vrouw werd in stukken teruggevonden in een koelbox. Haar man, de dakloze Justin Rey (35), verbleef met hun vier dagen oude baby en een tweejarig kind in dezelfde ruimte.