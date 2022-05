Inwoners Rome stellen zelf ‘avondklok’ in tegen aanvallen wilde zwijnen: ‘Hij zat op mijn hoofd’

Slachtoffer Marta Santangelo werd 's avonds aangevallen toen ze haar hond uitliet. ,,Het was iets voor elf uur. Ik droeg een vuilniszak naar de afvalbak toen ik een aantal biggetjes zag lopen. De moeder fixeerde zich op mij, en ik snapte meteen dat ze bang was dat ik haar kinderen iets aan zou doen. Ik pakte mijn hond op en rende.”

Santangelo rende niet hard genoeg, en uiteindelijk werd ze aangevallen en viel ze op de grond. ,,Het moederzwijn zat bovenop mijn hoofd. Ik schreeuwde en mijn hond probeerde me te verdedigen. De zeven biggetjes bleven bij het gevecht uit de buurt en vielen me niet aan.”

Santangelo werd uiteindelijk gered door een motorrijder en naar het ziekenhuis gebracht. Ze hield er een aantal kleine wonden aan haar gezicht en knie aan over.

Avondklok

De wijken in het noorden van Rome worden al maanden geteisterd door hordes wilde zwijnen die via een natuurpark ten noorden van Rome de stad in lopen op zoek naar eten. Vermoedelijk vanwege grote problemen met vuilnisverwerking in de Italiaanse hoofdstad hebben de beesten besloten hun bossen te verlaten omdat ze in de stad makkelijker aan hun eten kunnen komen. Naast dat het zorgt voor meer overlast en verkeersongevallen, merken de Romeinen dat wilde zwijnen ontzettend agressief kunnen worden als ze zich bedreigd voelen.

,,In groepsgesprekken met mensen in de wijk hebben we gestuurd dat je na half negen beter niet meer naar buiten kan gaan. Vooral mensen met honden moeten hier echt naar luisteren”, vertelt Gianluca Sabino, een inwoner van de wijk Balduina, aan de Italiaanse krant La Repubblica. ,,Als iemand ‘s nachts aangevallen wordt, is er niemand om te helpen. Wie weet hoe lang ze er dan liggen voordat er hulp komt.”

Franco Quaranta, voorzitter van een actiegroep tegen de zwijnen in Rome, noemt de avondklok noodzakelijk voor ‘zelfbescherming’ omdat de gemeente er te weinig aan doet. ,,Wat als een kind wordt aangevallen? Met zulke tanden is een beet in het been al genoeg om je leven in gevaar te brengen.”

Niet gek

Massimo Vetturi, directeur wilde dieren bij de Italiaanse dierenrechtenorganisatie LAV, zegt niet verbaasd te zijn over de agressieve zwijnen: ,,Dit zijn de twee kritieke elementen die een reden vormen voor een zwijn, voor ieder wild dier eigenlijk, om agressief te worden. Als een zwijn dichtbij een propvolle vuilnisbak staat en een mens loopt langs, dan reageert hij door zijn voedselbron te beschermen. Hetzelfde geldt voor eventuele kinderen. Het echte probleem in Rome is dat het probleem compleet onbehandeld blijft.”

Toch lijken de Romeinse autoriteiten eindelijk iets aan het probleem te gaan doen na de rigoureuze actie van de inwoners. Zo gaan ze delen van het natuurpark waar de zwijnen vandaan komen afsluiten met hekken en gaan ze vuilnis vaker ophalen.

