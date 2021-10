Inwoners Moskou huiverig voor nieuw 'gluursysteem' in metrostation: betalen met je gezicht

UPDATE Rusland sluit eigen missie bij Navo, contact nauwelijks zo beroerd sinds Koude Oorlog

18 oktober Rusland sluit de eigen vertegenwoordiging bij de Navo en zegt ook de Navo-missie in Moskou de wacht aan. De regering in Moskou is boos, omdat het bondgenootschap eerder deze maand acht Russen de deur wees omdat zij voor Russische inlichtingendiensten zouden werken.