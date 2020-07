Inwoners Hawaï zetten zich schrap voor orkaan Douglas

Video BLM-demonstra­ties in VS: één dode, tientallen arresta­ties en brandende gerechtsge­bou­wen

26 juli Duizenden mensen hebben tegen racisme en politiegeweld gedemonstreerd in de Amerikaanse stad Seattle. De politie greep in toen enkele demonstranten een jeugdgevangenis in aanbouw en een gerechtsgebouw in brand staken. Minstens 45 betogers werden gearresteerd, een agent raakte gewond. Ook in Louisville, New York, Omaha, Oakland, Los Angeles, Richmond en Austin werd betoogd tegen racisme en politiegeweld. In laatstgenoemde stad viel daarbij een dode.