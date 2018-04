Inval bij zestig Duitse bordelen tijdens actie tegen Thaise seksbende

Negen anderen zijn aangehouden in het pand waar de Thaise bendeleidster is opgepakt. Volgens sommige Duitse media gaat het om een erg misdadige bende die de Thaise slachtoffers helemaal geen loon betaalde.

De federale politie heeft circa 1500 agenten voor deze actie tegen mensenhandel ingezet, onder wie leden van een speciale commando-eenheid die in Siegen werd ingezet. Het is de omvangrijkste politie-actie gericht tegen de georganiseerde misdaad ooit in de Bondsrepubliek. Duitse media meldden dat het zwaartepunt van de acties in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen ligt, met name in Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Siegen.