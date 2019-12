Internationale organisatie in illegale hondengevechten opgerold in Brazilië

Na een jaar strijden voor het klimaat is Greta ‘moe van alle selfies’

16 december ,,Ik ben thuis met kerst, anders kan ik dit niet blijven doen.’’ Greta Thunberg (16) is toe aan vakantie. Wat een jaar was het voor de Zweedse tiener, boegbeeld van de klimaatstrijd: twee keer de Atlantische Oceaan over, overal op de koffie met politici, en speeches voor de VN, het Amerikaanse Congres en klimaatspijbelaars over de hele wereld. De selfies is ze inmiddels beu.