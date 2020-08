Internationale militaire oefening bij Cyprus begonnen, Turkije waarschuwt ‘geduld niet te testen’

Frankrijk, Griekenland en Cyprus zijn woensdag begonnen aan een gezamenlijke militaire oefening in de lucht en op zee ten westen van Cyprus. Italië doet vrijdag ook mee aan de oefening die eerder vandaag werd aangekondigd. De Turkse president Erdogan waarschuwt de Grieken ‘ons land of onze moed niet te testen’.

De oefening geldt als een reactie op het oplopen van de spanningen tussen Griekenland en Turkije over het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Beide landen claimen het eigendom over de wateren waar gas- en olievoorraden worden vermoed. Aan de oefening doen drie Griekse straaljagers en drie Franse gevechtsvliegtuigen mee die opereren vanaf de vliegbasis Paphos in het westen van Cyprus. Parijs zet verder een fregat en een helikopter in en Italië ook een fregat.

,,Samen met onze Griekse, Cypriotische en Italiaanse partners beginnen wij vandaag met een militaire oefening met middelen in de lucht en op zee,” verklaarde de Franse minister van Defensie Florence Parly op Twitter. ,,Het in acht nemen van het volkerenrecht moet de regel zijn en niet de uitzondering.” De Franse president Emmanuel Macron staat bekend als criticus van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

‘Vonkje kan uitmonden in ramp’

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas was gisteren in Griekenland en Turkije om tussen de landen te bemiddelen, maar dat heeft de spanning niet meteen weggenomen. Volgens Maas zijn de landen wel bereid om met elkaar in overleg te gaan, maar hij zegt ook dat ‘elk vonkje, hoe klein ook, kan uitmonden in een ramp’.

De Turkse president Erdogan is woest op de Grieken. ,,Turkije neemt wat zijn rechten zijn in de Middellandse, Egeïsche en Zwarte zee. Net zoals wij geen zeggenschap hebben over iemands territorium, soevereiniteit of belangen, zo zullen wij nooit compromissen sluiten over wat ons toebehoort. We zijn vastbesloten om alles te doen wat nodig is op politiek, economisch en militair gebied", klinkt het dreigend. ,,We nodigen onze gesprekspartners uit om hun zaken op orde te krijgen en fouten te vermijden die tot hun ondergang zullen leiden.”

Volledig scherm De Griekse marine is met Frankrijk, Italië en Cyprus een militaire oefening begonnen. © AFP

Proefboringen

Athene meldde eerder vandaag dat de militaire oefeningen drie dagen gaan duren. De vier landen hebben besloten om te gaan oefenen ‘als onderdeel van hun samenwerkingsinitiatief’ aldus het Grieks ministerie. ,,De spanning en instabiliteit in het oosten van de Middellandse Zee hebben de geschillen over maritieme gebieden vergroot.”

De spanningen worden veroorzaakt door het vermoeden dat er misschien olie, maar vooral gas in de bodem zit. Turkije heeft een onderzoeksschip gestuurd dat bezig is met proefmetingen. In Turkse wateren, zegt Ankara. Nee, zegt Athene, de zee in de buurt van het eiland Kastellorizo is Grieks. Daarbij schermen de Grieken met VN-regels, die inderdaad bepalen dat de eilanden ook meetellen bij het trekken van grenzen in zee.

Turkije erkent die regels niet, juist omdat het land er met al die Griekse eilanden nogal bekaaid van afkomt. Onderzoeksschip Oruc Reis vaart dus tot vrijdag nog in Turkse wateren, zegt president Erdogan. Voor de zekerheid heeft Ankara wel een paar oorlogsschepen als escorte meegestuurd. Ook Griekenland besloot daarop marinefregatten te sturen, en zelfs onderzeeërs.

