Internationale klimaattop afgelast: activisten varen wekenlang voor niets richting Chili

De klimaattop van de VN die begin december zou plaatsvinden in Chili wordt afgelast vanwege de grote sociale protesten in het land. Dat betekent dat de ruim 30 jonge klimactivisten die op 2 oktober per zeilboot uit Amsterdam richting Chili vertrokken na wekenlang varen kunnen stoppen.

De internationale klimaattop, de COP25, was van 2 tot 13 december gepland. Vanwege de onrustige omstandigheden in het Zuid-Amerikaanse land moest deze echter worden afgeblazen. Landelijke protesten hebben in Chili al aan minstens twintig mensen het leven gekost en tot zware vernielingen en plunderingen geleid.



7000 mensen zijn gearresteerd na de protesten die begonnen met de verhoging van de prijs van metrotickets in hoofdstad Santiago. Het openbaar vervoer daar heeft al voor bijna 400 miljoen dollar aan schade geleden door de vernielingen.



,,Het is een moeilijke beslissing en deze keuze bezorgt ons veel leed”, zei president Sebastian Piñera over het afzeggen van de klimaattop. De afzegging betekent dat het Sail to the Cop-initiatief, waaraan klimaatactivisten uit verschillende landen meedoen, in het water valt. Vanuit Amsterdam waren op woensdag 2 oktober ruim 30 jonge klimaatactivisten met de zeilboot Regina Maris vertrokken naar Zuid-Amerika, waar ze de klimaatconferentie wilden bijwonen. Onder de deelnemers zijn ook enkele Nederlandse klimaatactivisten.

Tegenslagen

De reis kende eerder al tegenslag: na vijf dagen moest het schip aanleggen in Frankrijk vanwege een probleem met de waterzuivering. Na bijna vier weken varen maakte het schip begin deze week een laatste stop in Kaapverdië voor de kust van Afrika, waarna het de Atlantische Oceaan zou oversteken. Over twee weken moest het schip aankomen.

,,De stemming aan boord is triestig”, zegt de Belgische activiste Anuna de Wever tegen Het Laatste Nieuws. ,,Alle 36 mensen hier zijn gechoqueerd. We wachten op verdere informatie om te zien of we de COP ergens anders kunnen bijwonen, en we gaan sowieso verder. We hebben nog een groot project in de Amazone dat we zeker moeten doorzetten. Het is natuurlijk erg jammer, maar we betuigen onze steun aan de Chileense bevolking en hun sociale strijd.”