‘Inrijden van vrachtwagen op auto’s in Duitsland beschouwd als terreuraanslag, verdachte is Syriër’

Update / VideoDuitse veiligheidsdiensten gaan uit van terroristische motieven achter de botsing die een man met een vermoedelijk gestolen vrachtauto gisteren veroorzaakte in de stad Limburg. Dat meldt de publieke zender ZDF op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Politie en Openbaar Ministerie hebben zich nog niet uitgelaten over de achtergrond van de botsing, waarbij negen lichtgewonden vielen.

De man die aan het eind van de middag in het centrum van de stad met een vrachtwagen inreed op andere auto’s, is volgens de Duitse omroep ZDF een Syriër van begin dertig. Hij raakte net als acht anderen gewond en is gearresteerd. Het Openbaar Ministerie in Frankfurt heeft het onderzoek naar de zaak overgenomen, aldus de publieke zender.

De chauffeur zou meerdere keren ‘Allah’ hebben geroepen, schreef de Frankfurter Neue Presse, die omstanders had gesproken.

Zeven gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis, eentje kreeg ter plaatse medische verzorging. Gisteravond werd gemeld dat er 17 gewonden waren van wie eentje ernstig maar dat aantal is vanmorgen naar beneden bijgesteld. Dit na evaluatie van de informatie van alle hulpdiensten, meldde een woordvoerder van de federale politie in Wiesbaden.

Het is nog niet duidelijk of de man zich heeft uitgelaten over zijn motief, of hij de vrachtwagen vlak voor zijn daad stal in de buurt en of er remsporen op het asfalt zijn gevonden.

De man zou na de diefstal zijn ingereden op de auto's die bij een stoplicht stonden te wachten. De hulpdiensten waren bij het incident in groten getale aanwezig. Meerdere mensen zaten door het ongeval vast in hun auto. Van een slachtoffer is de toestand kritiek, laat de politie weten.

De politie riep op Twitter op voorzichtig te zijn met onbevestigde aannames. ,,Het onderzoek loopt - gelieve terughoudend te zijn met speculaties. Niemand heeft wat aan trollen of andere wilde speculaties.”