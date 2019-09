Indrukwekkende open brief: ‘Worden de Malediven straks land zonder grondgebied?’

Verschillende eilandstaten in de Indische Oceaan dreigen de komende decennia van de kaart te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Een Ierse VN-ambtenaar heeft een indrukwekkende open brief geschreven aan toekomstige Maldiviërs die straks misschien een paspoort hebben van hun land, maar geen grondgebied.

Terwijl staatshoofden en regeringsleiders morgen in New York bijeenkomen voor een ingelaste top over het klimaat en er woensdag in Monaco een nu al spraakmakend rapport wordt gepubliceerd - dat voorziet dat wereldwijd 280 miljoen mensen hun huis zullen moeten verlaten vanwege stijgend zeewater - publiceert het Franse blad Courrier International nu een open brief van Robert Templer, een Ierse veiligheidsconsultant van de Verenigde Naties.



Hij heeft zich gespecialiseerd in de impact van klimaatverandering in ontwikkelingslanden en richt zich tot toekomstige ‘Maldiviërs in ballingschap’. In zijn indrukwekkende epistel, dat eerder in het (Engelstalige) Aziatische literaire kwartaalblad Mekong Review verscheen, bericht Templer hoe het allemaal fout gegaan is met onze goede voornemens en de wereld straks zit met miljoenen klimaatvluchtelingen en alle problemen die daarbij komen.

Kunstmatig eiland

‘Ik weet niet waarheen ik deze brief moet sturen. Ik heb geen idee waar je zit. Als je geluk hebt gehad, bewoon je een van de kunstmatige eilanden voor de kust van Nieuw-Zeeland. Misschien zit je in een doorweekt vluchtelingenkamp in Thiruvananthapuram. Ik weet wel waar je niet bent: Sjanghai, New York, Mumbai, Singapore, Ho Chi Minh Stad, Yangon. Die grote handelscentra, gedachteloos gebouwd door de koloniale machten aan de rand van het water, zullen een paar decennia na de Malediven zijn ondergegaan’.

Templer schrijft over 2019 toen hij op de Malediven was en al waterpoelen zag die niet meer opdroogden. ‘Het drinkwater was weg, verdreven door de rijzende zee en aangetast door vervuiling (…) Eens vertrouwden de mensen op een ontziltingsfabriek. Toen die door een brand niet meer werkte, werden flessen ingevlogen uit India. Gevechten braken uit toen de mensen dachten dat er ene tekort aan waterflessen was’

Volledig scherm Strand op de Malediven. © EPA