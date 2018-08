Indonesische school steekt kleutermeisjes in jihadistenpakjes

Een kleuterschool in Indonesië krijgt de wind van voren omdat ze kleine meisjes in zwarte jihadistenkledij liet meelopen in een 'culturele' parade ter ere van de nationale feestdag. De organisatie van de optocht verontschuldigde zich na de ophef.

De kleutermeisjes gingen gekleed in zwarte IS-gewaden met sluiers en droegen nepwapens tijdens de zogenaamde cultuurparade - een soort van carnavalsstoet - die zaterdag plaatsvond in Probolinggo in Oost-Java vanwege Onafhankelijkheidsdag. De directeur van de school TK Kartika drukte de 'diepste' spijt en verontschuldigingen uit over de ongelukkige keuze en zei dat het geenszins de bedoeling was 'om de kinderen tot geweld aan te zetten'.

Schoolhoofd Hartatik gaf als verklaring: ,,We kozen het thema van de strijd van de Profeet om onze trouw en toewijding voor Allah te onderstrepen". Om geld te sparen hadden ze accessoires van vorige jaren gebruikt. Hartatik had naar eigen zeggen nooit gedacht dat een en ander tot zo'n controverse zou leiden. Waarom de kleuterschool ook in het verleden dan blijkbaar al jihadistenkostuums had opgevoerd, daar gaf Hartatik niet meer uitleg over.

De beelden gingen de wereld rond en stellen Indonesië - de grootste natie ter wereld met een moslimmeerderheid - in een slecht daglicht. Een vervelend voorval, schrijft The Guardian, op het moment dat Indonesië als gastland de achttiende Aziatische Spelen opende met een spectaculaire show in Jakarta. Een ceremonie die net de rijke culturele diversiteit van Indonesië wilde belichten, aldus de Britse krant.

In een reactie noemde Kamervoorzitter Bambang Soesatyo het incident 'ongepast'. ,,Kinderen zwarte gewaden met sluiers en nepwapens laten dragen geeft een kwalijke perceptie. Zo'n aanpak kan de ideeën van kinderen schaden", zei hij.

Volledig scherm Still uit video van parade © YouTube